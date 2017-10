Fama

Ex-top model recorda que também ela começou a dar cartas no mundo da moda com 16 anos de idade.

Com apenas 16 anos, Kaia Gerber parece estar já no bom caminho para seguir as pisadas da mãe, a lendária Cindy Crawford, mas há quem considere que este início de carreira foi demasiado prematuro.

Uma opinião diferente do ícone dos anos 90: «A minha filha acabou de obter a carta de condução... estou muito mais preocupada por ela conduzir sozinha do que andar por todo o mundo a desfilar».

Cindy recorda que, tal como aconteceu consigo, a maioria das manequins pisa as passerelles cedo.

«Gostaria de ter atrasado um ano ou dois. Mas ela tem 16 anos. Foi com essa idade que comecei. É cedo, mas na moda é com essa idade que se começa», defende.