Actualidade

A tempestade tropical Ophelia subiu à categoria de furacão e a probabilidade dos seus efeitos atingirem as ilhas de Santa Maria e de São Miguel, nos Açores, aumentou, anunciou hoje o Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores.

Segundo um comunicado na página do Facebook da delegação regional dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), às 21:00 locais de quarta-feira (mais uma em Lisboa), o ciclone tropical Ophelia tinha subido de categoria, "sendo agora classificado como furacão de categoria 1".

Àquela hora, o centro do furacão Ophelia localizava-se a 1.220 quilómetros a sudoeste dos Açores, tendo-se verificado "um aumento da intensidade do vento nas últimas horas", com vento médio estimado de 120 quilómetros/hora e rajadas da ordem dos 150 quilómetros/hora.