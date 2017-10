Actualidade

França e Reino Unido organizam, na sexta-feira, uma reunião informal do Conselho de Segurança sobre a Birmânia, com a participação do ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan, autor de um relatório sobre os rohingya, informaram diplomatas.

A reunião em Nova Iorque, que vai decorrer entre as 20:00 e 22:00 (horas de Lisboa) à porta fechada, tem por objetivo discutir a situação que se vive no estado de Rakhine, no oeste da Birmânia, bem como a dos refugiados.

Também procura ver de que forma a comunidade internacional pode apoiar a aplicação das recomendações da comissão consultiva que foi presidida por Kofi Annan, detalhou fonte diplomática citada pela agência de notícias francesa AFP.