Actualidade

A Peregrinação Internacional Aniversária de outubro no Santuário de Fátima começa hoje e decorre até sexta-feira, marcando o encerramento do Centenário das Aparições e inclui, para além das celebrações religiosas, um concerto e um espetáculo multimédia.

A peregrinação, que tem por tema "Maria, Estrela da Evangelização" e que será presidida pelo bispo da diocese de Leiria-Fátima, António Marto, abre hoje às 18:30 com uma saudação a Nossa Senhora e aos peregrinos, na Capelinha das Aparições.

Segue-se, no mesmo local, a bênção solene das velas e rosário e, às 21:30, no recinto do Santuário a Procissão das Velas e a Missa Internacional.