Actualidade

Responsáveis dos três partidos da maioria da oposição no Parlamento Nacional timorense assinaram hoje uma "plataforma política de Aliança de Maioria Parlamentar" (AMP) em resposta ao que dizem ser a "falta de força política" do Governo minoritário.

O texto de cinco páginas foi assinado por dirigentes do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), do Partido Libertação Popular (PLP) e do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) que somam 35 dos 65 lugares do parlamento.

A plataforma foi assinada menos de uma semana depois dos 35 deputados escreverem ao Presidente da República para se oferecerem como alternativa de Governo caso o Programa do executivo - apoiado pelos 23 deputados da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) e pelos sete do Partido Democrático (PD) - seja chumbado.