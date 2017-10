Actualidade

Os prémios literários Fernando Namora e Vasco Graça Moura--Cidadania Cultural são hoje entregues, no Estoril, pelo Presidente da República, respetivamente a Afonso Cruz e a José Carlos Vasconcelos, divulgou hoje a Estoril-Sol.

A cerimónia de entrega, presidida por Marcelo Rebelo de Sousa está agendada para as 18:00, no Auditório do Casino Estoril, nos arredores de Lisboa.

Na segunda edição do Prémio Vasco Graça Moura, o júri distinguiu, "por unanimidade", o jornalista, poeta e jurista José Carlos Vasconcelos, diretor do quinzenário JL - Jornal de Letras, Artes e Ideias.