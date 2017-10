Actualidade

A exposição "Rembrandt. Elos Perdidos", que integra uma paisagem, tema raro na obra do pintor holandês do século XVII, abre hoje ao público no Museu Nacionalde Arte Antiga (MNAA), em Lisboa.

Apresentada por ocasião da visita de Estado a Portugal dos reis da Holanda, esta exposição foi concebida como um díptico, com a exposição da tela de Rembrandt van Rijn (1606-1669), em colaboração com o Rijksmuseum, e um conjunto de obras das Coleções Reais holandesas, onde se entrecruza a relação com Portugal.

De acordo com o museu, estarão patentes os retratos de Leonor de Áustria, rainha de Portugal pelo casamento com Dom Manuel I, antes de ser rainha de França, e do seu irmão, o imperador Carlos V, da autoria de Joos van Cleve.