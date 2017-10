PSD

A Comissão Política Distrital (CPD) do PSD de Lisboa anunciou hoje o apoio à candidatura de Pedro Santana Lopes à liderança do partido, depois de o líder Pedro Pinto o ter feito na quarta-feira a título pessoal.

Na quarta-feira, o líder da distrital de Lisboa do PSD, Pedro Pinto, tinha afirmado o seu apoio, a título pessoal, à candidatura de Pedro Santana Lopes à liderança do partido.

Hoje, em comunicado, a Comissão Política de Lisboa anuncia que, perante as candidaturas já anunciadas, decidiu apoiar Pedro Santana Lopes e pediu a participação dos militantes no Congresso Nacional do PSD, em fevereiro.