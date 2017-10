Actualidade

O movimento nos portos comerciais do continente ultrapassou as 8,7 milhões de toneladas em agosto passado, anunciou hoje a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), falando no "volume mais elevado de sempre".

No mais recente relatório de acompanhamento ao mercado portuário, datado de agosto de 2017, a AMT dá conta de que os resultados atingidos neste mês levaram a que, nos primeiros oito meses do ano, os portos comerciais do continente tenham movimentado mais de 65,7 milhões de toneladas.

Segundo aquela entidade, em causa está um acréscimo de 7,1% no volume registado no mesmo período do ano passado, "o que constitui também a melhor marca de sempre nos períodos homólogos".