As forças curdas cortaram hoje os principais acessos por estrada entre Mossul e o Curdistão, no norte do Iraque disse à France Presse um responsável militar curdo.

"As duas principais estradas que ligam Erbil e Dohouk (Curdistão iraquiano) a Mossul estão cortadas com sacos de areia", disse a fonte curda.

O mesmo responsável acrescenta que se trata "de uma medida de precaução" após o incremento das forças iraquianas que se "movimentam" perto da linha da frente dos peshmergas (combatentes curdos).