Actualidade

A bolsa de Lisboa estava hoje de manhã em baixa ligeira, com as ações da Pharol a subirem 4,78% para 0,438 euros e as da Jerónimo Martins a descerem 2,97% para 15,83 euros.

Cerca das 09:05 em Lisboa, o principal índice, o PSI20, com 18 títulos, estava a descer 0,09% para 5.434,19 pontos, com 10 'papéis' a valorizarem-se, cinco a descerem e três inalterados (Ibersol, Novabase e CTT).

Além dos títulos da Pharol, os da Semapa, Altri e Mota-Engil eram os que mais subiam, estando a valorizarem-se 1,49% para 17,04 euros, 1,41% para 5,34 euros e 1,24% para 3,359 euros.