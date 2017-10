Seca

O presidente da Estrelacoop - Cooperativa dos Produtores de Queijo Serra da Estrela, Júlio Ambrósio, disse hoje à agência Lusa que a seca deverá reduzir a produção de queijo em mais de 50% face ao ano anterior.

"Com isto que estamos a atravessar [período de seca], é muito provável que as quantidades de produção [de queijo] serão muito, muito, abaixo do ano anterior", vaticina o dirigente da Estrelacoop, com sede em Celorico da Beira, que representa os produtores certificados da região demarcada de produção do queijo Serra da Estrela.

Pelas estimativas de Júlio Ambrósio, a diferença na produção deste ano relativamente a 2016 deverá ser "muito elevadíssima".