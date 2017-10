Actualidade

O excesso de doentes na urgência do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) tem contribuído para o esgotamento físico e mental dos médicos, levando muitos destes profissionais a abandonarem-na assim que encontram uma alternativa.

A convicção é de João Porto, internista do CHUC e presidente do III Congresso Nacional da Urgência, que se realiza no sábado e no domingo em Coimbra, tendo como um dos temas de destaque "O burnout associado à urgência".

O médico disse à agência Lusa que, à semelhança do que acontece em Coimbra, "a maior parte dos serviços de urgência do país tem um volume de doentes muito maior do que deveria para a sua capacidade de resposta".