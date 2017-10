Actualidade

Os combatentes curdos levantaram as barreiras que estavam a interromper a circulação do trânsito entre o Curdistão e a cidade de Mossul, no norte do Iraque, disse à France-Presse um responsável militar curdo.

"As duas principais estradas que ligam Erbil e Dohouk (Curdistão) a Mossul foram abertas à população e, após algumas horas, a situação regressou à normalidade" disse a fonte.

O responsável militar curdo acrescentou que o bloqueio ficou a dever-se à movimentação de tropas de Bagdad e à possibilidade de um ataque das forças regulares iraquianas nas zonas disputadas no norte do país.