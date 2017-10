Actualidade

O FC Porto anunciou hoje que adquiriu 60% dos direitos económicos de Vincent Aboubakar por 7,2 milhões de euros, passando a deter a totalidade do 'passe' do futebolista internacional camaronês, com quem prolongou o contrato até 2021.

De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o FC Porto adquiriu a totalidade da percentagem que lhe faltava dos direitos económicos de Aboubakar aos franceses do Lorient, ao qual contratou o avançado na época 2014/2015.

O líder da I Liga informou também a CMVM que prolongou até 30 de junho de 2021 o contrato com o internacional camaronês, que expirava no fim desta temporada, mantendo a cláusula de rescisão que já estava definida e que ascende a 50 milhões de euros.