Actualidade

O PS apresentou hoje vários projetos de lei para o setor bancário envolvendo matérias como a avaliação de imóveis, os poderes do Banco de Portugal (BdP), a concessão de crédito e a conduta de instituições do género.

No total, foram apresentados no parlamento 11 projetos de lei, com o deputado socialista João Galamba a sublinhar que o partido quis fazer "propostas que não só respondam aos desafios encontrados nas comissões parlamentares de inquérito" sobre o setor bancário, "mas que também sejam compatíveis com a legislação", nomeadamente a europeia.

"O PS procurou ouvir toda a gente, fazer uma auscultação aos chamados 'stake holders' (envolvidos) neste setor, porque entendemos que é uma área muito complexa", prosseguiu João Galamba, deputado na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFMA) e também porta-voz do PS.