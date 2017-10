Actualidade

A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) aumentou 0,3 pontos percentuais para 1,4% em setembro, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Para este aumento, segundo o INE, contribuíram, por classes de despesa, as taxas de variação homóloga das classes dos Transportes e dos Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, com 2,6% e 1,1%, respetivamente (1,7% e 0,4% no mês anterior).

Em sentido oposto, o instituto assinala a redução da taxa de variação homóloga da classe do vestuário e calçado e do lazer, recreação e cultura, com -3,4% e 1,5%, respetivamente (-1,9% e 2,8% no mês anterior).