OE2018

O BE garantiu hoje que, no seguimento negociações com o Governo para o Orçamento do Estado de 2018 (OE2018), serão vinculados mais 3500 professores no próximo ano.

"De acordo com as nossas negociações, as regras que vão ser aprovadas no OE permitirão vincular pelo menos tantos professores como no ano passado, ou seja, pelo menos mais 3500 professores serão vinculados", asseverou a deputada bloquista Joana Mortágua, em conferência de imprensa no parlamento.

E prosseguiu: "Em dois anos, teremos vinculado sete mil professores, o que nos dá ainda um Orçamento para cumprir o objetivo do BE de acabar com a precariedade na administração pública e dos professores".