As emissões líquidas de títulos por residentes somaram 2,02 mil milhões de euros em agosto, principalmente impulsionadas pelas emissões de dívida soberana, divulgou hoje o Banco de Portugal.

Segundo as estatísticas de emissões de títulos do Banco de Portugal (BdP), em agosto, o setor público destacou-se ao emitir 2,289 mil milhões de euros em dívida, quando em julho o valor tinha sido negativo em 527 milhões de euros (ou seja, nesse mês houve mais amortizações do que emissões).

Já as empresas (não financeiras) emitiram 30 milhões de euros em títulos de dívida em agosto, bem abaixo dos 500 milhões de julho.