Actualidade

Uma concentração de poeiras vindas do Norte de África entrará durante o dia de hoje em Portugal continental, segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera, o que pode implicar medidas de proteção reforçadas para as populações mais vulneráveis.

Segundo Patricia Gomes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), de acordo com a informação disponível no final da manhã, estas poeiras vindas do Norte de África "entram na circulação de um anticiclone que está centrado na região de Cádis" e deverão subir por Portugal continental, podendo chegar até à Madeira.

Contudo, sublinhou a meteorologista, a camada de poeiras é pouco espessa e, mesmo podendo alastrar para Norte, a maior concentração será sempre na região Sul.