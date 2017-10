Actualidade

A ativista brasileira Antônia Melo Da Silva, que defende os direitos das populações indígenas do seu país, é a vencedora de 2017 do prémio Ativismo Ambiental e de Direitos Humanos da Fundação Alexander Soros, uma instituição norte-americana.

Antonia Melo, de 64 anos, é a primeira brasileira a receber o prémio. A distinção reconhece a luta da ativista para travar a construção do complexo hidroelétrico de Belo Monte, no rio Xingu, na Amazónia.

O complexo, que inclui três barragens e será a terceira maior hidroelétrica do mundo, já forçou a mudança de 40 mil pessoas (muitas delas do povo Xinguense), mais do dobro do que estava previsto no início da sua construção, em 2011.