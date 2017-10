Actualidade

O Governo cabo-verdiano autorizou, através de um aval do Estado, a companhia aérea TACV a contrair um empréstimo de 13,5 milhões de euros para fazer face à "situação económico-financeira desfavorável" que a empresa atravessa.

De acordo com uma resolução, publicada no boletim oficial, "tendo em conta a situação económico-financeira que a empresa apresenta, precisa de recorrer a cofinanciamento bancário [...] no valor de 13, 5 milhões de euros".

O empréstimo será contraído junto dos bancos Privado Internacional, de Negócios Internacional e de Negócios Internacional Europa.