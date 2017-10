Actualidade

O Serviço Nacional de Migração (SENAMI) anunciou hoje que repatriou 3.072 estrangeiros de janeiro a setembro, mais 35% do que o número registado em igual período do ano passado.

Em conferência de imprensa, a porta-voz do SENAMI, Cira Fernandes, disse que os repatriamentos foram motivados por imigração clandestina, permanência ilegal no território nacional e perda de Documento de Identificação e Residência de Estrangeiro (DIRE).

A Tanzânia, com 2.061, foi o país com mais cidadãos repatriados de Moçambique, seguida do Malaui, 302, e da Etiópia, 199.