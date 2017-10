Fátima

Um total de 400 elementos da Guarda Nacional Republicana está em Fátima para assegurar a segurança no recinto e prevenir a criminalidade que possa ocorrer durante as celebrações que marcam o encerramento do Centenário das Aparições.

Em declarações à Lusa, o capitão Carlos Canatário, comandante do destacamento da GNR de Tomar, explicou que estão em curso duas operações: a "Peregrinação Segura ", que se iniciou a 07 de outubro, e "Trindade" referente à segurança na Cova de Iria, durante os dois dias de celebrações.

No âmbito da "Operação Peregrinação", explicou, a GNR tem feito o acompanhamento dos peregrinos que nestes dias se deslocam para Fátima e até ao momento não foram registadas quaisquer ocorrências.