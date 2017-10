Actualidade

Uma auditoria do Tribunal de Contas revela que os acordos entre a Administração de Saúde e a Misericórdia do Porto "estão prejudicados" pela ausência "de análises custo-benefício, exigidas legalmente", recomendando alterações ao "modelo de financiamento" do Hospital da Prelada.

O documento, hoje divulgado na página da Internet do Tribunal de Contas (TdC), "incidiu sobre os anos de 2013 a 2016" e "analisou os acordos celebrados entre o Estado, através da Administração Regional de Saúde do Norte [ARSN], e a Santa Casa da Misericórdia do Porto (SCMP)", relativos à "prestação de cuidados de saúde a utentes do SNS no Hospital da Prelada e no Centro de Reabilitação do Norte".

No relatório, o TdC recomenda ao ministério da Saúde e à ARSN que "a celebração de acordos com entidades do setor social seja precedida de análises custo-benefício", rever o "modelo de financiamento do Hospital da Prelada" e abrir um concurso público "a todos os eventuais interessados" para a gestão do Centro de Reabilitação do Norte.