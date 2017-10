Incêndios

As "opções táticas e estratégicas" tomadas durante o combate ao incêndio de Pedrógão Grande contribuíram para as "consequências catastróficas" do fogo, que provocou 64 mortos, conclui o relatório da comissão técnica independente, divulgado hoje.

No sumário executivo do documento, hoje entregue no parlamento e disponibilizado na página da Assembleia da República na internet, os autores indicam os quatro motivos que, no seu entender, concorreram "decisivamente" para o "desfecho trágico" do incêndio que teve início em Pedrógão Grande, concelho do distrito de Leiria, a 17 de junho.

"A incapacidade para debelar o fogo nascente na primeira meia hora após a eclosão, dado o tempo decorrido desde a ignição e os meios empregues em ataque inicial, que foram insuficientes para as condições do dia", é uma das causas apontadas.