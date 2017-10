OE2018

A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública considera que a nova versão da proposta do Governo sobre o descongelamento das progressões na carreira não responde às reivindicações, pelo que a greve marcada para 27 de outubro mantém-se.

A dirigente Ana Avoila falava aos jornalistas no Ministério das Finanças, à entrada de mais uma reunião com os membros do Governo para fechar a proposta relativa às matérias para a administração pública que irão constar no Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), documento que será entregue na sexta-feira no parlamento.

Para a líder da Frente Comum, a nova versão da proposta do Governo "mantém o faseamento" das progressões na carreira, além de não contemplar aumentos salariais nem o horário semanal das 35 horas para todos os trabalhadores.