Actualidade

A FIFA recebeu quase 3,5 milhões de pedidos de bilhetes para o Mundial2018 de futebol, para o qual a seleção portuguesa está qualificada, informou hoje o organismo regulador, no dia em que encerra a primeira fase de venda.

Perto de 70% dos 3.496.204 pedidos recebidos pela FIFA são provenientes da Rússia, país organizador da fase final, muito à frente dos restantes nove países com maior número de bilhetes solicitados: Alemanha, Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, Colômbia, Egito, China e Polónia.

Mais de 300.000 pessoas pretendem assistir à final do Campeonato do Mundo, marcada para 15 de julho de 2018, no estádio Luzhniki, em Moscovo, enquanto 150.000 solicitações correspondem ao jogo de abertura, que se realiza um mês antes, em 14 de junho.