Actualidade

A produção na fábrica da Autoeuropa, em Palmela, registou uma subida de 29,6% em setembro, na comparação com igual mês de 2016, para 9.003 viaturas, e entre janeiro e setembro aumentou 6,3% (68.299), segundo a ACAP.

As estatísticas da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP) indicam que a produção da fábrica de Palmela, do grupo Volkswagen, representou 60% do total nacional.

Por marcas, a Volkswagen somou 4.887 veículos fabricados em setembro (+7,4%) e a Seat 4.116 (+72,4%), todos ligeiros de passageiros.