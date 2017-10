OE2018

O Governo quer permitir, no próximo ano, que a Segurança Social e o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) partilhem dados diretamente, para combater a fraude nos apoios públicos, segundo uma proposta orçamental preliminar.

De acordo com uma versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), com data de 10 de outubro e a que a Lusa teve acesso na quarta-feira, o Governo pretende aumentar a "interconexão de dados" entre vários organismos públicos.

Em causa está, por exemplo, a interconexão de dados entre a Segurança Social e o IEFP para "permitir o acesso aos dados registados no serviço público de emprego e na Segurança Social relevantes" para "reforçar o rigor na atribuição dos apoios públicos", bem como "garantir uma maior eficácia na prevenção e combate à fraude" nos incentivos ao emprego e subsídio de desemprego.