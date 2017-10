Altice/Media Capital

O presidente da RTP, Gonçalo Reis, disse hoje que, "quanto mais rápido" o regulador dos 'media' se pronunciar sobre a compra da Media Capital pela Altice, melhor é para o setor, que fica "sem grandes ansiedades".

"Eu sou dos que acredita que os operadores privados com uma posição estável e segura, sem ansiedade, é melhor para eles e também para a RTP", declarou o responsável, que falava no almoço-debate "A RTP, o serviço público e os desafios dos media", promovido pelo International Club of Portugal, no hotel DoubleTree by Hilton Lisbon.

Gonçalo Reis defendeu "um setor sem grandes ansiedades", razão pela qual "quanto mais rápido e melhor se resolverem esses temas, é bom para todos".