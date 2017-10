Actualidade

A criminalidade violenta no Porto aumentou nos primeiros nove meses deste ano, com mais 17 crimes violentos face ao mesmo período de 2016, informou hoje fonte oficial do Comando Territorial do Porto da GNR.

"Ao nível da criminalidade violenta, registou-se um acréscimo global de 17 crimes" entre 01 de janeiro e 30 de setembro de 2017, em comparação com igual período de 2016, declarou hoje o comandante do Comando Territorial do Porto da GNR, coronel de infantaria Victor Mesquita Fernandes, durante o discurso que realizou no Quartel do Carmo (Porto), no âmbito do 9.º aniversário daquela unidade, onde foram condecorados militares e civis.

O aumento da criminalidade violenta na área da GNR do Porto nos primeiros nove meses do ano explica-se com o aumento do crime de "roubo por esticão", com mais 34 ocorrências daquela tipologia em relação a 2016, explicou à Lusa, por seu turno, Silva Ferreira, relações públicas no Comando Territorial do Porto da GNR.