Novo Banco

Mais de 2.000 trabalhadores saíram do Novo Banco desde final de 2014, um número que deverá aumentar face à reestruturação que o Lone Star deverá executar no banco, apesar de ainda não serem conhecidos detalhes.

Segundo informação da Comissão de Trabalhadores, em agosto passado trabalhavam no grupo Novo Banco 5.678 pessoas (95% nas atividades em Portugal e as restantes nas operações no estrangeiro). Um número que significa uma redução de 2.044 pessoas quando comparado com os 7.722 trabalhadores que o grupo bancário tinha no final de 2014.

Já se a comparação for feita face a agosto de 2014, o momento de constituição do Novo Banco, a redução ainda é maior, já que então o banco tinha 7.887 pessoas. Contudo, o presidente da Comissão de Trabalhadores, Rui Geraldes, refere que nos meses após a resolução do BES houve muitas saídas de pessoas que procuraram alternativas de trabalho face à instabilidade que se vivia no banco, pelo que os números não são diretamente comparáveis.