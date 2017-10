Incêndios

A direção do grupo parlamentar do PSD pediu hoje ao presidente da Assembleia da República a marcação de um debate de atualidade para sexta-feira "sobre a responsabilidade política" decorrente do relatório da Comissão Técnica Independente sobre os incêndios.

Os debates de atualidade têm precedência sobre a ordem do dia, pelo que este deverá ser o primeiro tema em discussão pela Assembleia da República na sexta-feira.

A Comissão Técnica Independente sobre os incêndios de junho em Pedrógão Grande concluiu hoje terem existido falhas no comando do combate ao fogo e que faltaram medidas que "poderiam ter moderado" os seus efeitos.