Incêndios

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) defendeu hoje o regresso do corpo de Guardas Florestais, no próximo ano, para ajudar a dar resposta à prevenção dos fogos florestais no país.

A posição foi assumida pela deputada do PEV Heloísa Apolónia, num primeiro comentário ao relatório da comissão técnica independente às causas dos incêndios de junho, na região centro.

Os Verdes salientam ainda o facto de a comissão concluir que o incêndio em Pedrógão Grande decorreu de um "fenómeno real de alterações climáticas" e que a resposta "tem que ter em conta essa realidade".