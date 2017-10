Actualidade

Vinte e nove mesas vão juntar escritores de 14 países, em Óbidos, a debater "Revoluções, Revoltas e Rebeldias", tema do Folio - Festival Literário Internacional de Óbidos, que arranca no dia 19, para a terceira e mais internacional edição.

Dolores Redondo, de Espanha, e Valério Romão protagonizam a primeira mesa de escritores, num encontro para debater "Revoltas Interiores", marcando o arranque das 29 conversas que fazem parte do programa, hoje divulgado.

Das quatro mesas agendadas para o dia seguinte, destaca-se a do chileno Luis Sepúlveda e do argentino Mempo Giardinelli a debaterem "As amargas vitórias das revoluções", num dia em que o público poderá ainda ouvir o escritor e jornalista de origem húngara Victor Sebestyen, com Alice Brito, Pedro Mexia e Filipe Melo.