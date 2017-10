Actualidade

O número de passageiros que utilizaram os aeroportos portugueses teve um crescimento homólogo de 15% para 16,6 milhões entre julho e setembro, naquele que foi "o melhor verão de sempre", assinalou hoje a francesa Vinci Airports, dona da ANA.

"Em Portugal, os aeroportos registaram o melhor verão de sempre por uma ampla margem, com 16,6 milhões de passageiros entre julho e setembro, um aumento de 14,7% em relação a 2016", lê-se no comunicado da Vinci, companhia que adquiriu a ANA - Aeroportos de Portugal, no final de 2012, ao Estado português por mais de três mil milhões de euros.

"Este crescimento reflete, em particular, o bom desempenho da companhia aérea nacional portuguesa, a TAP, que intensificou a sua expansão ao abrir novas rotas para África e Estados Unidos e recuperou tráfego com o Brasil", sublinhou a Vinci, acrescentando que "as operadoras de baixo custo ('low-cost') também obtiveram bons resultados, já que o país continua a ser um destino muito procurado por turistas europeus".