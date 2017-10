Actualidade

O treinador do Olhanense afirmou hoje que, apesar da diferença de escalões, a sua equipa não assina derrotas à partida, antes da receção de sábado ao Benfica, da terceira ronda da Taça de Portugal de futebol.

"Contra um adversário desta dimensão, o grau de dificuldade é muito superior ao normal. As nossas probabilidades são menores, mas não assinamos derrotas em jogo nenhum à partida", disse Bruno Saraiva, técnico do conjunto do Campeonato de Portugal.

Bruno Saraiva falava no Estádio José Arcanjo, em Olhão, na antevisão da partida que está marcada para o Estádio Algarve, depois de o recinto do emblema olhanense não ter sido aprovado para acolher o jogo.