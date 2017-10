Actualidade

O Sporting, segundo classificado da I Liga, qualificou-se hoje para a quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, ao vencer por 4-2 no reduto sintético do Oleiros, equipa do Campeonato de Portugal.

Depois de quatro jogos sem ganhar, os 'leões' venceram com golos de João Palhinha (23 e 62 minutos), Mattheus Oliveira (41) e Rafael Leão (86), enquanto Jackson (80) e Djô Djô (90+3) faturaram para os anfitriões.

A formação de Jorge Jesus não ganhava um encontro desde 16 de setembro, dia em que bateu em casa o Tondela por 2-0, e volta a jogar quarta-feira, no reduto da Juventus, em embate da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.