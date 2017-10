Actualidade

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje avisos amarelo e laranja para o arquipélago dos Açores devido à previsão de chuva, vento, trovoada e agitação marítima à passagem do furacão Ophelia.

No grupo oriental, ilhas de Santa Maria e de São Miguel, a passagem a sueste do furacão Ophelia "deverá provocar precipitação forte e vento com força de tempestade tropical", além de agitação marítima forte, informa a delegação regional dos Açores do IPMA.

Assim, estas duas ilhas estão sob 'Aviso Laranja' para vento e 'Aviso Amarelo' para agitação marítima a partir das 12:00 de sábado até às 06:00 de domingo (mais uma hora em Lisboa).