Ensino Superior

As universidades e politécnicos públicos ficaram com 2.569 vagas por preencher concluído o concurso nacional de acesso ao ensino superior distribuídas por 310 cursos, mas a taxa de ocupação global ficou acima dos 90%, segundo dados oficiais.

De acordo com os dados hoje divulgados pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), no final da terceira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior ficaram colocados nas universidades e politécnicos públicos 46.544 estudantes, um acréscimo superior a mais de mil novos alunos face ao concurso de 2016, quando nas três fases foram colocados 45.367 candidatos.

"Na terceira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público de 2017, agora concluída, foram colocados 1.602 estudantes (aumento de 3% face à mesma fase do concurso do ano anterior). Foram preenchidas 91,6% das vagas colocadas a concurso, o que representa uma subida face ao ano anterior, quando haviam sido preenchidas 89,5% das vagas", precisou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), numa nota hoje divulgada.