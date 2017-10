Incêndios

O incêndio que lavra desde a tarde de quinta-feira no concelho de Guimarães, no distrito de Braga, foi dado como dominado ao início da madrugada, de acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

O fogo, que deflagrou na tarde de quinta-feira na freguesia de Leitões, Oleiros e Figueiredo, entrou em fase de resolução (sem perigo de propagação para além do perímetro já atingido) pelas 00:52, disse fonte da Proteção Civil à agência Lusa.

Apesar de dominado, o incêndio mobilizava 44 operacionais, apoiados por 18 meios terrestres, aproximadamente uma hora depois, segundo o 'site' da Proteção Civil.