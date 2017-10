Actualidade

O furacão Ophelia subiu a categoria 2, anunciou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que prevê vento com rajadas na ordem dos 100 qulómetros/hora nas ilhas de Santa Maria e São Miguel, nos Açores.

Segundo um comunicado do Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do IPMA, às 21:00 de quinta-feira (mais uma hora em Lisboa), o centro do ciclone Ophelia estava a 1.150 quilómetros a sudoeste dos Açores.

O ciclone, designação meteorológica que engloba tempestades tropicais e furacões de categorias 1 a 5, está praticamente estacionário, mas "nas próximas horas deverá voltar a deslocar-se para este/nordeste em direção ao arquipélago", adianta o comunicado, disponibilizado na página do Facebook da delegação regional dos Açores do IPMA.