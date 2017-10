Actualidade

Dois estudantes morreram na quinta-feira na sequência do desabamento do teto de um recinto desportivo numa escola de Sucre, na Bolívia, que fez ainda 18 feridos, informaram fontes oficiais.

Um jovem de 16 anos morreu esmagado no local e uma adolescente, de 17, a caminho do hospital, informou o diretor do centro médico, Limbert Soruco.

O mesmo responsável indicou que um dos 18 feridos encontra-se em estado crítico, enquanto os outros apresentam várias contusões.