Actualidade

O Fundo Mundial para a Natureza (WWF) insistiu hoje na criação de uma área marinha protegida na Antártida Oriental após a morte em massa de crias de uma colónia de pinguins-de-adélia no início do ano.

Apenas dois sobreviveram na última temporada de reprodução nesta colónia que conta com 36.000 exemplares de pinguins-de-adélia (Pygoscelis adeliae) que se alimentam principalmente de krill (pequenos crustáceos) encontrado perto do seu habitat em Terra Adélia na Antártida Oriental.

As mortes foram associadas à extensão incomum das camadas de gelo até ao final do verão, o que obrigou os pinguins adultos a percorrerem distâncias maiores para procurar comida para as suas crias. Devido às longas viagens e ao tempo de espera, as crias morreram de fome, explicou a organização não-governamental de defesa do ambiente.