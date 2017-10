Actualidade

As autoridades do Vietname elevaram hoje para 54 o número de mortos na sequência das cheias e deslizamentos de terras provocados por uma depressão tropical que atingiu, esta semana, a região norte e centro do país.

Segundo a Autoridade de Gestão de Desastres do Vietname, existem ainda pelo menos 31 feridos e 39 desaparecidos.

Mais de 30 mil casas ficaram submersas na sequência da intempérie que fez ainda estragos em colheitas.