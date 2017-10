Actualidade

As exportações chinesas aumentaram 9%, em setembro, face ao mesmo mês do ano passado, enquanto as importações subiram 19,5%, segundo dados publicados hoje pelo Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês.

No mesmo mês, o superavit da segunda maior economia mundial ascendeu a 193.000 milhões de yuan (24.700 milhões de euros), uma queda homologa de 28%.

Os analistas justificam o aumento das exportações chinesas pela recuperação económica nos principais parceiros comerciais do país, como a União Europeia e os Estados Unidos.