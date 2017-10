Actualidade

O Festival Internacional de Marionetas do Porto (FIMP) dá hoje início à 28.ª edição, com a estreia de "Marionetas Tradicionais de Um País Que Não Existe", do Teatro de Ferro, no Mosteiro de São Bento da Vitória.

Com encenação, cenografia e marionetas de Igor Gandra, que também dirige o FIMP, o espetáculo é uma coprodução do Teatro de Ferro com o Teatro Nacional São João e vai estar em cena entre hoje e domingo, bem como nos dias 26 a 29 deste mês.

"[A peça] é uma reflexão que nós nos propusemos fazer coletivamente na construção deste espetáculo sobre o modo como nos organizamos quotidianamente, como a sociedade se organiza, como há cada vez mais espaços em que convivem esta ideia de uma vigilância muito apertada com uma certa forma de hedonismo de baixo investimento", disse Igor Gandra aos jornalistas, após um ensaio para a imprensa, realizado esta semana.