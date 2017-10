Actualidade

O Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, acolhe hoje o debate "MNAA Século XXI - Modelos de gestão, financiamento e recursos humanos nos museus da Europa", para discutir o futuro da instituição.

O dia no MNAA começa às 09:30, estando a primeira palestra a cargo do diretor do Museu Nacional de História e de Arte do Luxemburgo, Michel Polfer, seguindo-se a subdiretora do Museu de Belas Artes de Bilbao, Marta García Maruri.

Em declarações à agência Lusa sobre o evento, o diretor do MNAA, António Filipe Pimentel, salientou que o museu nacional "está evidentemente num processo de mudança consolidado" e que o objetivo da iniciativa de sexta-feira, organizada pelo Grupo de Amigos do MNAA, é apresentar "casos práticos considerados úteis" para que se possa ter noção do que acontece no exterior.