O luso-angolano Diron Animal, vocalista dos Throes + The Shine, edita hoje o primeiro álbum a solo, "Alone", com distribuição mundial, e que é "completamente eletrónica com influências de vários sítios", contou, em entrevista à Lusa.

"Alone" é, de acordo com Diron Animal, "muito distinto" do que fazia nos Throes + The Shine, banda de 'rockuduro', uma mistura de kuduro, género originário de Angola, com rock.

"É completamente música eletrónica e tem influência de vários sítios. Tem muita influência de África, sem dúvida, mas também de outras partes do mundo, da Europa. É um disco que não é kuduro, mas também tem influências. Só ouvindo, é uma fusão de vários estilos", descreveu o músico em entrevista à agência Lusa.